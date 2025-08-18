L'Inter può tornare su Ademola Lookman nonostante lo stop nella trattativa? Gianluca Di Marzio risponde così durante Calciomercato L'Originale: "Negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto: ad oggi i contatti sono stati interrotti, poi ad inizio campionato magari ci si accorge di avere esigenze diverse.
L'Inter può tornare su Ademola Lookman nonostante lo stop nella trattativa? Gianluca Di Marzio risponde così
Oggi l'Inter è concentrata sul centrocampo e sul difensore eventualmente: se poi dovesse partire qualcuno in avanti, come Frattesi che ha avuto tante offerte ma è stato sempre detto di no, e dovessero venir fuori certe condizioni, non escludo un possibile ritorno di fiamma. L'Atalanta non ha mai fatto un prezzo, ma ha sempre fatto sapere di voler molto di più di quello che offriva l'Inter: quindi l'Inter dovrebbe fare un'offerta con un 5 davanti".
