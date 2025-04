"Nelle ultime settimane abbiamo sentito di un Cristiano Ronaldo nel mirino dell'Inter Miami con un contratto breve per consentirgli di giocare con Messi. Rumours provenienti dall'Inghilterra completamente inventati: Cristiano Ronaldo non ha avuto alcun contatto con l'Inter Miami e viceversa. Quindi, non c'è nulla. Abbiamo anche sentito dell'interesse dell'Inter e di altri club europei: detto che un giocatore meraviglioso come Cristiano Ronaldo, non c'è niente di vero in queste voci, semplicemente perché Cristiano non sta pianificando nulla del genere".