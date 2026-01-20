In Croazia svelano alcuni retroscena sulla trattativa tra il club nerazzurro e la famiglia del giocatore

In Italia si parla di affare ormai sfumato, ma in Croazia non sono così sicuri che la trattativa tra l'Inter e l'entourage di Branimir Mlacic sia definitivamente saltata. Come riporta il portale croato 24Sata, la situazione è uguale a due settimane fa, nessun avvicinamento o allontanamento.

"Ciò che è meno noto è che nell'intera storia della famiglia Mlacic, il denaro non è il fattore decisivo, ma il piano di sviluppo di Branimir, ed è proprio qui che si è arenata l'intera vicenda".

Il perchè dello stop alla trattativa — "Il trasferimento è in sospeso. L'Inter ha offerto 5 milioni di euro con bonus aggiuntivi legati al proseguimento della carriera del giocatore e alle presenze, il club è soddisfatto dall'offerta dei nerazzurri. Ma un accordo tra il club e il giocatore non è stato raggiunto. Inizialmente, il trasferimento è stato discusso con la famiglia del giocatore da persone del settore giovanile dell'Inter che non hanno potuto fornire piani concreti o garanzie per il futuro. E solo alla fine della scorsa settimana è intervenuto il direttore sportivo Piero Ausilio, che ha garantito che l'Inter si prenderà cura della crescita di Branimir. Perché è stata proprio la mancanza di piani e garanzie a giustificare il rifiuto di altre offerte e di agenti che promettevano montagne e valli, ma non un piano di sviluppo".

La proposta del'Inter a Mlacic — "In via ufficiosa, apprendiamo che l'Inter sta offrendo a Branimir uno stipendio annuo di 500.000 euro, con una crescita salariale in base al numero di presenze, e la permanenza in prestito all'Hajduk fino all'estate, dopodiché dovrebbe unirsi alla prima squadra nerazzurra. La famiglia è soddisfatta di questa prima parte del piano, ma non di quello che potrebbe accadere dopo. In particolare, l'Inter non ha rivelato i suoi piani per la stagione 2026/27 e oltre. La famiglia Mlacic è consapevole che Branimir avrà difficoltà a imporsi immediatamente in prima squadra e non vogliono correre rischi, ed è qui che si blocca l'intera vicenda del trasferimento, e se alla fine fallirà, fallirà solo per questo. Non per i soldi, ma per la mancanza di un piano per il futuro di Branimir.

"I dirigenti dell'Inter hanno promesso che Branimir si allenerà sicuramente con la prima squadra nerazzurra in estate, dopodiché decideranno cosa fare di lui. Mlacic farà sicuramente parte della prima squadra all'inizio della preparazione, e poi dipenderà tutto da lui. Se riuscirà a conquistare un posto, rimarrà, altrimenti verrà ceduto in prestito. È troppo presto per l'Inter per pensarci ora, ma non è troppo presto per la famiglia, che vuole sapere quali club sono in lizza e quali sono le opzioni".

