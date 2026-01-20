Il giovane difensore vestirà la maglia dell'Inter. In Croazia svelano i dettagli della trattativa e attaccano la Dinamo

Gianni Pampinella Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 12:02)

Ormai è fatta, Leon Jakirovic sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha superato la concorrenza di diversi club, tra cui anche il Barcellona, e si è assicurato il giovane difensore che ha appena compiuto 18 anni.

Secondo quanto riporta Germanijak, Jakirovic firmerà un contratto di 5 anni e mezzo, si allenerà con la prima squadra, "forse anche un giorno ci giocherà, e sarà aggregato all'Under 23. È anche noto che, oltre all'Inter, molti altri club volevano Jakirovic, il Salisburgo negli ultimi giorni ha inviato un'offerta, persino al livello dell'Inter, che anche il Barcellona ha contattato l'entourage con una richiesta specifica, ma sono arrivati ​​tutti in ritardo. Jakirovic aveva già concordato tutto con l'Inter in precedenza e non voleva rompere quell'accordo".

"Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, lo ha seguito per oltre un anno, chiedendo informazioni, pedinandolo, telefonando, inviando offerte. Alla fine, lo ha preso per una cifra "piccola". Inizialmente si era parlato di un'offerta di 3-3,5 milioni di euro, più bonus e una percentuale sul trasferimento, ma alla fine il tutto si è fermato a 2,5 milioni di compenso fisso e altri 2 milioni dalla successiva cessione. In ogni caso, la Dinamo ha venduto il suo "gioiello" ben al di sotto del prezzo fissato. Quello di oltre 10 milioni... Invece la Dinamo si è trovata nella situazione di vendere il suo difensore per una cifra misera".

"Il problema è sorto perché non c'era un progetto, un piano per il suo sviluppo. Jakirovic avrebbe potuto andarsene in estate, c'era un'offerta. Tuttavia, all'epoca era stato chiaramente affermato che Leon sarebbe stato dentro il progetto della Dinamo, che avrebbe giocato 10 o 15 partite in prima squadra, e quando persino l'entourage del giocatore si offrì di mandarlo in prestito, la Dinamo rifiutò. L'iniziativa è venuta dal club stesso, che ha deciso che Jakirović Jr. sarebbe dovuto rimanere in prima squadra, non andare in prestito e che la Dinamo lo avrebbe presto venduto per almeno 10 milioni di euro o più. Perché, secondo la valutazione del club, è un giocatore di quel livello!"

"La partenza di Leon per questa cifra ha aperto altri "buchi" e dubbi. La cosa brutta di questa storia è che la Dinamo non ha fatto nulla di concreto per ottenere il massimo da Jakirovic , per trasformare un giocatore che vale "più di 10 milioni" in un giocatore che ne vale almeno sette, otto... Almeno provarci. La Dinamo non ha venduto Jakirovic perché pensava che non fosse bravo, non lo ha venduto per cifre elevate, su cui contava. La Dinamo lo ha venduto perché non sapeva davvero cosa farne e come portarlo a un livello di gioco più elevato. Non ci ha nemmeno provato, non ha fatto nulla. O forse il motivo è che ha dovuto venderlo, perché le casse si stanno svuotando. Qualunque cosa sia, non fa bene alla Dinamo, il messaggio non potrebbe essere peggiore".

