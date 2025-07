Anche Sky Sport parla dell’interesse del Crystal Palace per Yann Bisseck: l'Inter fissa il prezzo e c'è un altro aspetto da considerare

Anche Sky Sport parla dell’ interesse del Crystal Palace per Yann Bisseck . Il club inglese cerca un difensore e il tedesco dell’Inter è in cima alla lista.

Secondo Sky, l’Inter chiede almeno 40 milioni di euro per Bisseck e inoltre il difensore è felice di stare a Milano. Servirebbe dunque anche un’offerta economica importante per convincerlo a dire addio all’Inter per approdare al Crystal Palace.