Situazione da seguire passo dopo passo. Ballano tanti soldi, ma soprattutto valori tecnici estremamente importanti. In entrata e in uscita

Marco Astori Redattore 1 agosto - 13:01

Da Bergamo sono sicuri: l'Atalanta nella giornata di oggi rifiuterà l'ultima offerta dell'Inter per Ademola Lookman da 42 milioni più 3 di bonus. Ecco le ultime da PrimaBergamo: "L'Atalanta declinerà l'offerta perché, da quanto filtrato a più riprese e da diverse fonti, non viene ritenuta né adeguata né congrua rispetto al valore del giocatore. Tra l'altro, con il 15 per cento di bonus sulla plusvalenza da girare al Lipsia l'incasso sarebbe inferiore.

Se tutti i rumors venissero confermati, saremmo di fronte a una situazione che non ammette molte opzioni: o l'Inter rilancia e alza la sua proposta (ma non è detto che 50 milioni più bonus bastino, l'Atalanta non ha mai fissato un prezzo), oppure i meneghini virano su altri obiettivi e Lookman resta a Bergamo. Fino alla prossima squadra che gli proporrà un contratto, lui si dichiarerà convinto e a Zingonia arriverà un'altra offerta non all'altezza. È successo l'anno scorso con il Psg, oggi siamo in una situazione simile con l'Inter.

Il ragazzo intanto continua a lavorare individualmente. Ieri era regolarmente a Zingonia, dove invece non si sono i visti i suoi procuratori. Il problema al polpaccio è in via di risoluzione. A Lipsia non ci sarà, ma Lookman, salvo scossoni di mercato, punta alla trasferta di Colonia per tornare a essere protagonista con la maglia della Dea. Situazione da seguire passo dopo passo. Ballano tanti soldi, ma soprattutto valori tecnici estremamente importanti. In entrata e in uscita.