Attesa ad ore la risposta dell'Atalanta all'Inter in merito all'ultima offerta presentata per Ademola Lookman. Che, intanto, però, nonostante la sua voglia di cambiare aria, non sembra intenzionato ad arrivare allo strappo con la Dea. Spiega Tutto Atalanta: "La decisione di lasciare Lookman a Bergamo non rappresenta un segnale di rottura assolutamente. Il giocatore non avrebbe mai chiesto di essere escluso dalla lista dei convocati e, anzi, sarebbe stato regolarmente a disposizione di Juric senza l’imprevisto dell’infortunio.