L’Inter è vicina a formalizzare l’offerta da 45 milioni per avvicinarsi a quota 50, la richiesta dell’Atalanta per il nigeriano

Arrivano conferme anche da Bergamo: è atteso ad ore il rilancio dell'Inter per arrivare ad Ademola Lookman , primo vero obiettivo sul mercato per rinforzare l'attacco. Si legge sul Corriere di Bergamo: "L’Inter è vicina a formalizzare l’offerta da 45 milioni per avvicinarsi a quota 50, la richiesta dell’Atalanta per il nigeriano.

Il fondo Oaktree ha dato il benestare per aggiungere 3 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus, per un gap che quindi si dimezzerebbe. A Milano però c’è fiducia: la prossima è chiamata «la settimana di Lookman», in viale della Liberazione e non è escluso un terzo rilancio in tempi stretti.