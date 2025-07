Il primo nome dei nerazzurri sulla lista per sostituire il classe '94, come confermano più fonti, è quello di Ederson dell'Atalanta

L'Inter ha chiaro in testa il suo obiettivo per il centrocampo in caso di partenza di Hakan Calhanoglu. Il mediano turco vuole andare al Galatasaray e nelle ultime ore sono partiti i primi contatti tra i nerazzurri e il club turco.