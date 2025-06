Che ha visto dal vivo entrambe le finali che hanno portato in A la Cremonese aprendo la corsa a Esposito, dato che in caso di promozione sarebbe rimasto un altro anno a La Spezia in prestito in massima serie. Ora l’Inter - che gli ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2030 - deve decidere cosa fare: per il centravanti, minore dei tre fratelli Esposito, c’è la fila (Lazio, Genoa, Parma). Il Bologna con i nerazzurri ha in ballo l’affare Fabbian e potrebbe allestire un’operazione simile: un prestito biennale con diritto di recompra. Senza considerare che, una volta chiarito il futuro tecnico, dall’Inter busseranno per qualche big rossoblù, a partire proprio da Castro: il canale è aperto".