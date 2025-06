Sebastiano è legato all’Inter fino al 2026, l’impressione è che con un’offerta giusta in nerazzurri potrebbero lasciarlo partire

Cresce di giorno in giorno l'interesse della Fiorentina nei confronti di Sebastiano Esposito , attaccante classe 2002 in uscita dall'Inter. Lo conferma anche oggi La Nazione: " Piace molto anche il fratello Pio, ma al momento è più semplice arrivare all’ex giocatore dell’Empoli .

Sebastiano è legato all’Inter fino al 2026, l’impressione è che con un’offerta giusta in nerazzurri potrebbero lasciarlo partire. Talento ancora da plasmare in modo definitivo ma potrebbe trovare una collocazione ideale da seconda punta accanto a Kean o Dzeko. La Fiorentina ci sta lavorando. Senza fretta, anche perché Esposito è impegnato con l’Inter nel mondiale per club".