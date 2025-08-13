Il suo desiderio è soprattutto quello di giocare con continuità in vista del Mondiale 2026 dove spera di andare con la Danimarca

Marco Astori Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 14:03)

Il nome di Morten Frendrup per il centrocampo dell'Inter è da tenere assolutamente in considerazione: è chiaro però, vista l'abbondanza, che prima qualcuno dovrà salutare. Spiega il Secolo XIX: "Il motorino rossoblù piace a tanti club, con l'Inter che ha mostrato più di un interessamento.

Anche per lui, vale il discorso che si faceva per De Winter: al danese stato promesso di andare via se arriverà un'offerta congrua, nell'ordine dei 25 milioni di euro. Morten sta bene al Genoa, gode della stima del club e di Vieira ed è amatissimo dalla piazza. Al momento al club rossoblù non sono ancora arrivate delle offerte ritenute adeguate. Solo una dalla Spagna che non superava però i 15 milioni.

L'Inter lo ha messo da tempo nel mirino ma prima deve cedere il polacco Zielinski che ha ancora due anni di contratto a 4,5 milioni a stagione. Quanto a Frendrup, il suo desiderio è soprattutto quello di giocare con continuità in vista del Mondiale 2026 dove spera di andare con la Danimarca. E al Genoa avrebbe la garanzia di una maglia da titolare".