Da Genova: “Inter, Frendrup piace! Può andar via dal Genoa, ma prima va chiusa questa cessione”

Il suo desiderio è soprattutto quello di giocare con continuità in vista del Mondiale 2026 dove spera di andare con la Danimarca
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il nome di Morten Frendrup per il centrocampo dell'Inter è da tenere assolutamente in considerazione: è chiaro però, vista l'abbondanza, che prima qualcuno dovrà salutare. Spiega il Secolo XIX: "Il motorino rossoblù piace a tanti club, con l'Inter che ha mostrato più di un interessamento.

Anche per lui, vale il discorso che si faceva per De Winter: al danese stato promesso di andare via se arriverà un'offerta congrua, nell'ordine dei 25 milioni di euro. Morten sta bene al Genoa, gode della stima del club e di Vieira ed è amatissimo dalla piazza. Al momento al club rossoblù non sono ancora arrivate delle offerte ritenute adeguate. Solo una dalla Spagna che non superava però i 15 milioni.

L'Inter lo ha messo da tempo nel mirino ma prima deve cedere il polacco Zielinski che ha ancora due anni di contratto a 4,5 milioni a stagione. Quanto a Frendrup, il suo desiderio è soprattutto quello di giocare con continuità in vista del Mondiale 2026 dove spera di andare con la Danimarca. E al Genoa avrebbe la garanzia di una maglia da titolare".

