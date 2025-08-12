"Ci sarebbe un’Inter con Ademola, così come disegnata dai dirigenti e immaginata già da Chivu, e ce ne sarebbe un’altra senza le treccine dell’atalantino: avrebbe sfumature differenti, anche se conserverebbe comunque spirito offensivo e verticalità. Questa considerazione suprema guida i nerazzurri, a prescindere dalle eventuali nozze con Lookman. La squadra subirà in ogni caso una trasformazione antropologica, alzerà pressing e giri del motore e, per riuscire nel progetto, servirà comunque un’aggiunta in avanti. La certezza, insomma, è che, in pieno accordo con il tecnico nerazzurro, si interverrà con una nuova punta dalle caratteristiche diverse. Per evitare il rischio di sbilanciare la squadra, potrebbe però essere necessario modificare il centro di gravità. Servirebbe maggiore contenimento nel cuore del reparto rispetto al passato, aggiungendo magari un mediano con marcate caratteristiche di corsa, quelle che i dirigenti nerazzurri (e non soltanto loro) hanno intravisto in Morten Frendrup, 24enne danese e miglior recuperatore di palloni dell’ultima Serie A", sottolinea La Gazzetta dello Sport.