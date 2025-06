La cena dell'altra sera tra le dirigenze di Inter e Parma è stata proficua: il club nerazzurro ha mosso passi importanti per Ange-Yoan Bonny, obiettivo concreto per l'attacco. Conferma La Gazzetta di Parma: "Tanti gli argomenti toccati, a cominciare dalla trattativa non più segreta che a luglio potrebbe portare Ange-Yoan Bonny in maglia nerazzurra.