L'attaccante francese è in cima alla lista della dirigenza nerazzurra: trattativa in corso con il Parma, si cerca l'intesa

È Ange-Yoan Bonny il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare e ringiovanire il proprio attacco. La dirigenza nerazzurra sta trattando da tempo con il Parma per il promettente centravanti francese, classe 2003, e la parti ragionano sui dettagli dell'operazione. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il centravanti francese rimane un obiettivo concreto, l'Inter lo ha ribadito alla controparte proprio per iniziare a entrare nel vivo delle trattative e iniziare a scrivere il futuro di un reparto che negli ultimi giorni ha lasciato andare come previsto sia Correa sia Arnautovic".