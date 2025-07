L'Inter continua a lavorare per il colpo Ademola Lookman in attacco, ma resta immutato il forte interesse per Giovanni Leoni in difesa

Marco Astori Redattore 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 12:02)

L'Inter continua a lavorare per il colpo Ademola Lookman in attacco, ma resta immutato il forte interesse per Giovanni Leoni in difesa. E' lui il prospetto individuato dai nerazzurri per rinforzare il reparto, ma le richieste del club crociato restano molto alte: da quanto fanno filtrare da Parma, anche la possibilità di un inserimento di Sebastiano Esposito nella trattativa non sembra un'ipotesi semplice.

Spiega La Gazzetta di Parma: "I media nazionali continuano a parlare di Leoni, diviso in un derby tra Inter e Milan. La sensazione è che il Parma possa cedere solo per una cifra («monstre») irrinunciabile. Ovvero vicina ai 40 milioni, che è la richiesta del club crociato. Terzo incomodo la Juventus, sembra che Tudor abbia esplicitamente richiesto il giovane difensore crociato.

Nonostante tutto quello che si scrive, il Parma non accetterebbe contropartite tecniche. Il club crociato vorrebbe incassare ed eventualmente reinvestire. Anche se poi, a ben vedere, l'Inter ha tra i suoi tesserati Pio Esposito che piace al Parma (sembra più del fratello Sebastiano) mentre il Milan ha Colombo (oltre al giovane Liberali), tutti nomi che il Parma starebbe seguendo con attenzione. Ma il club crociato vorrebbe tenere distinte le operazioni. Una telenovela che, come altri possibili affari, non sembra vicina alla parola fine".