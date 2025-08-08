Sembra dunque che l'assalto nerazzurro possa avere un altro capitolo da scrivere: ecco le ultime novità da La Gazzetta di Parma

Marco Astori Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 10:02)

L'Inter non molla la presa per Giovanni Leoni: anzi, è previsto che a breve il club nerazzurro torni con forza sul difensore per provare a prenderlo. Spiega La Gazzetta di Parma: "Ancora una cessione (Bisseck probabilmente) e il club avrà un tesoretto da investire, somma che potrebbe avvicinarsi molto ai 40 milioni (più bonus) richiesti dal Parma. Cifra che evidentemente per la dirigenza nerazzurra, forse grazie anche al consiglio di Chivu che conosce bene Leoni. Sembra dunque che l'assalto nerazzurro possa avere un altro capitolo da scrivere.

Mentre sembra allontanarsi l'arrivo di Sebastiano Esposito in maglia crociata: anche qui c'è profumo di telenovela. E anche la conferma che i due affari non erano collegati. Riassunto delle puntate precedenti: dopo un'offerta di 7 milioni del Cagliari per il giovane nerazzurro, il Parma aveva offerto 4 milioni più il 50% della rivendita.

L'Inter era lì lì per accettare. Ma il Cagliari, ora, avrebbe adeguato l'offerta a quella del Parma, lasciando invariato il prezzo d'acquisto. E recuperando terreno sull'eventuale trasferimento. La sensazione è che a questo punto conterà e non poco la volontà del giocatore".