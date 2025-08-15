La Roma vuole superare l'impasse di questi giorni sul mercato e affondare per il doppio colpo Sancho-Bailey: per farlo, però, sarà necessaria una cessione e l'indiziato maggiore è Manu Koné. Lo spiega oggi Repubblica: "Manu Koné (il francese vale oltre 40 milioni) in queste ore sta incassando l'interesse dell'Inter.
Da Roma sicuri: "Inter intenzionata a soddisfare le richieste Roma per Koné"
Da Roma sicuri: “Inter intenzionata a soddisfare le richieste Roma per Koné”
La cessione di Koné, in ogni caso, permetterebbe alla Roma di fare all-in sulle ali, rendendo possibile il doppio colpo Sancho-Bailey
I nerazzurri al momento sembrano intenzionati a soddisfare la richiesta giallorossa. La cessione di Koné, in ogni caso, permetterebbe alla Roma di fare all-in sulle ali, rendendo possibile il doppio colpo Sancho-Bailey. Uno scenario che però comprometterebbe le fondamenta del centrocampo di Gasperini, che ha molta stima – ricambiata – del francese.
Perdendolo, in mezzo al campo i titolari rimangono El Aynaoui e Cristante, con Pisilli come alternativa, mentre Pellegrini ha ricevuto apprezzamenti dalla Premier League", conclude il quotidiano.
