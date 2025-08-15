La Roma vuole superare l'impasse di questi giorni sul mercato e affondare per il doppio colpo Sancho-Bailey: per farlo, però, sarà necessaria una cessione e l'indiziato maggiore è Manu Koné. Lo spiega oggi Repubblica: "Manu Koné (il francese vale oltre 40 milioni) in queste ore sta incassando l'interesse dell'Inter.