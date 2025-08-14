La virata è confermata: l'Inter è forte su Manu Koné della Roma. Dopo lo stallo con l'Atalanta nella trattativa per Ademola Lookman, il club nerazzurro ha deciso di puntare il centrocampista francese. Ecco le ultime da Sky Sport: "Il cambio di strategia è dovuto a motivi.

La trattativa in stallo per Lookman e la considerazione che l'area tecnica del club stava facendo in questi giorni dopo i primi test e dai primi approcci con Chivu. E' emersa quindi la necessità di avere una copertura maggiore. E' nata quindi un'opportunità perché è possibile che la Roma ascolti offerte anche per i cosiddetti intoccabili: l'Inter è quindi pronta a virare i soldi che avrebbe messo per Lookman su Manu Koné.