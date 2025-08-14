La virata è confermata: l'Inter è forte su Manu Koné della Roma. Dopo lo stallo con l'Atalanta nella trattativa per Ademola Lookman, il club nerazzurro ha deciso di puntare il centrocampista francese. Ecco le ultime da Sky Sport: "Il cambio di strategia è dovuto a motivi.
Sky – Koné, sì o no in 48 ore: affondo arriverà dopo che il board Inter avrà detto a Oaktree…
La trattativa in stallo per Lookman e la considerazione che l'area tecnica del club stava facendo in questi giorni dopo i primi test e dai primi approcci con Chivu. E' emersa quindi la necessità di avere una copertura maggiore. E' nata quindi un'opportunità perché è possibile che la Roma ascolti offerte anche per i cosiddetti intoccabili: l'Inter è quindi pronta a virare i soldi che avrebbe messo per Lookman su Manu Koné.
La trattativa deve ancora iniziare, è un'idea fortissima: bisogna aspettare che il board dell'Inter presenti alla proprietà questo cambio di strategia. Deve quindi arrivare l'ok della proprietà: stiamo parlando di un giocatore giovane e di un'offerta molto importante, ma l'Inter è pronta, probabilmente in 48 ore sarà o sì o no".
