Da Roma: “Koné, contatti continui Roma-Inter! E si può chiudere a breve se…”

Il centrocampista francese è in uscita dai giallorossi e i nerazzurri valutano un cambio di strategia visto lo stallo per Lookman
Marco Astori
Arrivano conferme su conferme sull'interesse forte dell'Inter nei confronti di Manu Koné della Roma: il centrocampista francese è in uscita dai giallorossi e i nerazzurri valutano un cambio di strategia visto lo stallo per Lookman.

E secondo Filippo Biafora de Il Tempo, la trattativa prosegue spedita: "Contatti continui tra Roma e Inter per la cessione di Manu Kone: se i nerazzurri presenteranno in forma scritta l'offerta già preannunciata l'affare si può chiudere".

