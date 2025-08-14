Arrivano conferme su conferme sull'interesse forte dell'Inter nei confronti di Manu Koné della Roma: il centrocampista francese è in uscita dai giallorossi e i nerazzurri valutano un cambio di strategia visto lo stallo per Lookman.
Da Roma: “Koné, contatti continui Roma-Inter! E si può chiudere a breve se…”
Il centrocampista francese è in uscita dai giallorossi e i nerazzurri valutano un cambio di strategia visto lo stallo per Lookman
E secondo Filippo Biafora de Il Tempo, la trattativa prosegue spedita: "Contatti continui tra Roma e Inter per la cessione di Manu Kone: se i nerazzurri presenteranno in forma scritta l'offerta già preannunciata l'affare si può chiudere".
