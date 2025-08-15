Manu Koné è stato individuato come il sacrificabile per sbloccare la doppia operazione Sancho e Bailey: i dettagli

E Manu Koné è stato individuato come il sacrificabile per sbloccare la doppia operazione Sancho e Bailey. Il centrocampista francese, sbarcato nella Capitale lo scorso anno per volontà di Daniele De Rossi, è molto vicino all’Inter.