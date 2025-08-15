FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Roma: “Koné molto vicino all’Inter! Pronti 4-4,5 a lui, per chiudere serve offrire…”

calciomercato

Da Roma: “Koné molto vicino all’Inter! Pronti 4-4,5 a lui, per chiudere serve offrire…”

Da Roma: “Koné molto vicino all’Inter! Pronti 4-4,5 a lui, per chiudere serve offrire…” - immagine 1
Manu Koné è stato individuato come il sacrificabile per sbloccare la doppia operazione Sancho e Bailey: i dettagli
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Non si parla d'altro oggi sui quotidiani in ottica Inter: il mirino, visto lo stallo sulla questione Lookman, è stato spostato su Manu Koné, centrocampista che la Roma può sacrificare per completare il suo mercato. Ecco le ultime da Il Tempo: "Priorità all’attacco, anche a costo di cedere un pezzo pregiato della rosa.

Da Roma: “Koné molto vicino all’Inter! Pronti 4-4,5 a lui, per chiudere serve offrire…”- immagine 2

E Manu Koné è stato individuato come il sacrificabile per sbloccare la doppia operazione Sancho e Bailey. Il centrocampista francese, sbarcato nella Capitale lo scorso anno per volontà di Daniele De Rossi, è molto vicino all’Inter.

Da Roma: “Koné molto vicino all’Inter! Pronti 4-4,5 a lui, per chiudere serve offrire…”- immagine 3
Getty

Per convincere la Roma, il club nerazzurro deve mettere per iscritto un’offerta da 40 milioni più bonus. Per Koné, invece, pronto un ingaggio da 4,5-5 milioni. Una cessione pesante, ma anche una plusvalenza importante, necessaria per accontentare la volontà di Gasperini di rinforzare il reparto offensivo".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA