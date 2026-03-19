L'Inter è vicina a chiudere l'acquisto del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario per l'estate: ne è sicuro il Daily Mail

Ne è sicuro il Daily Mail, noto tabloid britannico. Il club nerazzurro, che a fine stagione saluterà Yann Sommer, è alla ricerca del suo successore e in questi giorni il ds Ausilio si è recato a Londra per alcuni incontri di mercato.