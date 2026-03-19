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Daily Mail: “Inter vicina a chiudere Vicario, Ausilio ha incontrato l’agente! Ecco le cifre”

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L'Inter è vicina a chiudere l'acquisto del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario per l'estate: ne è sicuro il Daily Mail
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter è vicina a chiudere l'acquisto del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario per l'estate.

Ne è sicuro il Daily Mail, noto tabloid britannico. Il club nerazzurro, che a fine stagione saluterà Yann Sommer, è alla ricerca del suo successore e in questi giorni il ds Ausilio si è recato a Londra per alcuni incontri di mercato.

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Il dirigente avrebbe infatti incontrato il procuratore di Vicario, Valerio Giufridda, prima della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid di mercoledì, e c'è fiducia sul fatto che si possa raggiungere un accordo per una cifra intorno ai 17 milioni di sterline, circa 20 milioni di euro.

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Vicario, come spiega il Daily Mail, ha ancora due anni di contratto, ma sembra esserci un accordo reciproco per separarsi in estate: l'eventuale passaggio all'Inter gli permetterebbe di continuare a giocare la Champions League e di tornare nel giro della Nazionale italiana.

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