L'Inter è vicina a chiudere l'acquisto del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario per l'estate.
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Daily Mail: “Inter vicina a chiudere Vicario, Ausilio ha incontrato l’agente! Ecco le cifre”
Ne è sicuro il Daily Mail, noto tabloid britannico. Il club nerazzurro, che a fine stagione saluterà Yann Sommer, è alla ricerca del suo successore e in questi giorni il ds Ausilio si è recato a Londra per alcuni incontri di mercato.
Il dirigente avrebbe infatti incontrato il procuratore di Vicario, Valerio Giufridda, prima della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid di mercoledì, e c'è fiducia sul fatto che si possa raggiungere un accordo per una cifra intorno ai 17 milioni di sterline, circa 20 milioni di euro.
Vicario, come spiega il Daily Mail, ha ancora due anni di contratto, ma sembra esserci un accordo reciproco per separarsi in estate: l'eventuale passaggio all'Inter gli permetterebbe di continuare a giocare la Champions League e di tornare nel giro della Nazionale italiana.
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