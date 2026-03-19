Goal Uk – Inter-Vicario, Sommer valuta un’idea. E Martinez…

Con il viaggio di Ausilio a Londra sono aumentate le voci sul futuro della porta nerazzurra e sul destino dei portieri oggi in rosa

Anche Goal nella sua versione inglese parla di Guglielmo Vicario , attuale portiere del Tottenham , e del piano futuro dell'Inter per la sua porta. Il giocatore potrebbe tornare in Italia e un suo arrivo apre ad una partenza di Sommer o Martinez .

Secondo quanto riporta Goal, anche se al Basilea pensano al primo portiere nerazzurro, lui starebbe valutando l'idea di restare all'Inter come secondo portiere. E così resterebbe da capire quale possa essere il destino di Josep Martinez che il club nerazzurro ha acquistato dal Genoa per 15 mln ma non è mai riuscito a trovare la titolarità che ci si poteva aspettare da lu. "Ora ai margini della rosa nerazzurra, l'Inter attende offerte per Martinez , sperando di non subire una perdita nella cessione", conclude il sito.