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Goal Uk – Inter-Vicario, Sommer valuta un’idea. E Martinez…

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Con il viaggio di Ausilio a Londra sono aumentate le voci sul futuro della porta nerazzurra e sul destino dei portieri oggi in rosa
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Anche Goalnella sua versione inglese parla di Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham, e del piano futuro dell'Inter per la sua porta. Il giocatore potrebbe tornare in Italia e un suo arrivo apre ad una partenza di Sommer o Martinez.

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"Sebbene il portiere svizzero, il cui contratto scade il 30 giugno, fosse inizialmente dato per certo in partenza dai nerazzurri – in parte a causa di alcune prestazioni deludenti in questa stagione – ora la situazione sembra essersi ribaltata", scrive il sito sportivo. 

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Secondo quanto riporta Goal, anche se al Basilea pensano al primo portiere nerazzurro, lui starebbe valutando l'idea di restare all'Inter come secondo portiere. E così resterebbe da capire quale possa essere il destino di Josep Martinez che il club nerazzurro ha acquistato dal Genoa per 15 mln ma non è mai riuscito a trovare la titolarità che ci si poteva aspettare da lu. "Ora ai margini della rosa nerazzurra, l'Inter attende offerte per Martinez , sperando di non subire una perdita nella cessione", conclude il sito. 

(Fonte: goal.com/en)

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