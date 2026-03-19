Anche Goalnella sua versione inglese parla di Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham, e del piano futuro dell'Inter per la sua porta. Il giocatore potrebbe tornare in Italia e un suo arrivo apre ad una partenza di Sommer o Martinez.
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Goal Uk – Inter-Vicario, Sommer valuta un’idea. E Martinez…
"Sebbene il portiere svizzero, il cui contratto scade il 30 giugno, fosse inizialmente dato per certo in partenza dai nerazzurri – in parte a causa di alcune prestazioni deludenti in questa stagione – ora la situazione sembra essersi ribaltata", scrive il sito sportivo.
Secondo quanto riporta Goal, anche se al Basilea pensano al primo portiere nerazzurro, lui starebbe valutando l'idea di restare all'Inter come secondo portiere. E così resterebbe da capire quale possa essere il destino di Josep Martinez che il club nerazzurro ha acquistato dal Genoa per 15 mln ma non è mai riuscito a trovare la titolarità che ci si poteva aspettare da lu. "Ora ai margini della rosa nerazzurra, l'Inter attende offerte per Martinez , sperando di non subire una perdita nella cessione", conclude il sito.
(Fonte: goal.com/en)
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