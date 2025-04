Luis Henrique non è incedibile per il Marsiglia. Questa la news che rimbalza dall'edizione online del quotidiano francese La Provence sul calciatore finito nel mirino dell' Inter. Il club transalpino non ha intenzione di trattenere il brasiliano, ma cerca un'offerta significativa. Le parole del presidente Pablo Longoria e del direttore sportivo Mehdi Benatia sono chiare: Luis Henrique è un giocatore trattabile e a certe condizioni potrebbe lasciare la Ligue 1.

Quali sarebbero queste condizioni? Secondo quanto riportato da La Provence, l'Olympique Marsiglia ha fissato il prezzo per Luis Henrique a ben 35 milioni di euro, una cifra che si discosta non poco dalla proposta iniziale dell'Inter. Sebbene il club francese non sia contrario alla partenza del brasiliano, la necessità di fare cassa prima del 30 giugno potrebbe rendere la cessione più probabile, a patto che arrivino offerte adeguate. La cessione di Henrique, acquistato per circa 8 milioni, darebbe linfa importante alle casse del club.