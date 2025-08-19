Nelle scorse settimane il nome del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è stato accostato all'Al Hilal, club arabo in cui è approdato quest'estate Simone Inzaghi. E dall'Arabia arriva un'ulteriore possibile conferma in merito.

Spiegano infatti che l'Al Hilal, "ha raggiunto un accordo definitivo con il direttore sportivo di uno dei maggiori club europei e si unirà alla squadra per iniziare a lavorare dopo la fine dell'attuale periodo di mercato, in quanto è vincolato da un contratto con il suo attuale club durante questo periodo". E' Piero Ausilio quindi? Lo scopriremo tra qualche settimana.