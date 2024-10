"Questa, però, è tutta un’altra storia e l’epilogo, per certo, sarà differente: la punta del Canada non ha infatti passaporto comunitario e i bianconeri già in estate (con Douglas Luiz e Adzic) hanno esaurito gli slot a disposizione per tesserare giocatori extra-UE. E poi il club francese, appunto, è impegnato in un’entusiasmante campagna in Champions League: l’intenzione del Lille è quella di non privarsi di alcun pezzo da novanta prima del tempo, a costo di perderlo a zero al 30 giugno".