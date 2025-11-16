FC Inter 1908
De Maggio: "Napoli fortissimo su Frattesi, anche con Geolier. Lo vuole il 2 gennaio. E l'Inter…"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, assicura: il Napoli è fortemente interessato a Davide Frattesi per il mercato di gennaio
Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, assicura: il Napoli è fortemente interessato a Davide Frattesi per il mercato di gennaio. Ecco quanto sostenuto da De Maggio.

"Il Napoli ha acceso i riflettori su Davide Frattesi; i rapporti con il suo procuratore, tra Manna, il club, De Laurentiis, Conte sono favolosi. Il procuratore di Frattesi è Giuseppe Riso, colui che ha consentito a Lucca e Buongiorno di venire a Napoli, nonostante le tante richieste.

Il Napoli sta scavando nel cuore di Frattesi, vuole anche capire, anche attraverso Geolier, se il ragazzo è disponibile e pronto il 2 gennaio a venire a Napoli. A quel punto bisognerebbe intavolare una discussione economica con l'Inter, che chiaramente non se ne vorrebbe privare, ma se il calciatore vuole andare...

In casa Napoli hanno individuato in Frattesi l'uomo perfetto per questo infortunio di Anguissa. Seguiranno aggiornamenti ma il Napoli si è già mosso"

