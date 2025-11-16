Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha confermato la posizione dell'Inter sul mercato tra gennaio e giugno

Da diverse settimane si parla della volontà dell'Inter di prendere un difensore forte e di prospettiva in vista della prossima stagione. Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha confermato la posizione dell'Inter:

"L'Inter sta lavorando su un difensore di prospettiva, probabilmente per giugno ma ci sta pensando già adesso. Abbiamo fatto nomi di profili dal Belgio, ci sono nomi che continueranno ad essere seguiti e rapporti con altre società e questo può fare la differenza"