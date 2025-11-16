Da diverse settimane si parla della volontà dell'Inter di prendere un difensore forte e di prospettiva in vista della prossima stagione. Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha confermato la posizione dell'Inter:
"L'Inter sta lavorando su un difensore di prospettiva, probabilmente per giugno ma ci sta pensando già adesso. Abbiamo fatto nomi di profili dal Belgio, ci sono nomi che continueranno ad essere seguiti e rapporti con altre società e questo può fare la differenza"
Tra i nomi cerchiati dai nerazzurri c'è Ordonez del Bruges ma, nelle ultime ore, si è parlato anche di Gila, che potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio.
