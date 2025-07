«Sono emozionato di iniziare questa nuova avvenuta con questi colori, non vedo l’ora di cominciare e di mettermi in gioco in questa nuova categoria con la Juve Stabia. Sono entusiasta di giocare in uno stadio come il Menti e non vedo l’ora di conoscere i tifosi». Così Giacomo De Pieri, giocatore classe 2006 di proprietà dell'Inter, ha commentato il passaggio in prestito alla Juve Stabia, club che milita in Serie B.