L'Inter e il club campano annunciano l'accordo per il prestito del calciatore nerazzurro classe 2006 reduce da 9 gol e 5 assist in Primavera in 34 presenze

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 14:52)

Giacomo De Pieri è ufficialmente un giocatore della Juve Stabia. L'ufficialità è arrivata dal sito dell'Inter che scrive: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo De Pieri alla Juve Stabia. L'attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo".

Contestualmente è arrivata l'ufficialità anche da parte del club campano che con un video sui social ha annunciato l'arrivo del calciatore nerazzurro con un video e con un comunicato ufficiale nel quale ha scritto: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’F.C. Internazionale Milano per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive dell’attaccante Giacomo De Pieri. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026".

De Pieri, nato il 29 dicembre 2006 a Casale sul Sile, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Nella stagione 2024/25 ha segnato 9 gol e fornito 5 assist in 34 presenze nel campionato Primavera 1, contribuendo alla vittoria del titolo. É sceso in campo in 2 occasioni in Coppa Italia Primavera mentre in Youth League ha collezionato 8 presenze mettendo a referto 2 reti e 4 assist. Ha inoltre esordito in Champions League il 29 gennaio 2025 contro il Monaco, nella fase a gironi, subentrando al 76° al posto di Lautaro Martinez.

É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 20, dopo aver giocato con le selezioni Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19.