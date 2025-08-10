Così scrive Il Secolo XIX: "Ieri a Rennes, Koni De Winter è rimasto a guardare, in panchina. Otoa è stato rimpiazzato da Vasquez, e nel finale Ostigard ha sostituito Marcandalli. Genoa e Inter hanno parlato più volte di lui, i nerazzurri lo vogliono da tempo, i rapporti tra i club sono buoni, prima però, devono cedere uno tra Pavard e Bisseck. Ma per De Winter, valutato 25 milioni dal Grifo, non c'è solo l'Inter: all'estero spinge forte il Galatasaray e anche il Villarreal ha fatto un tentativo".