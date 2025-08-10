Koni De Winter è uno dei difensori emergenti del calcio europeo: il centrale belga del Genoa è da tempo nel mirino dell'Inter, ma le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate, in Italia come all'estero.
De Winter, non c’è solo l’Inter: due club esteri fanno sul serio. Il Genoa chiede…
Così scrive Il Secolo XIX: "Ieri a Rennes, Koni De Winter è rimasto a guardare, in panchina. Otoa è stato rimpiazzato da Vasquez, e nel finale Ostigard ha sostituito Marcandalli. Genoa e Inter hanno parlato più volte di lui, i nerazzurri lo vogliono da tempo, i rapporti tra i club sono buoni, prima però, devono cedere uno tra Pavard e Bisseck. Ma per De Winter, valutato 25 milioni dal Grifo, non c'è solo l'Inter: all'estero spinge forte il Galatasaray e anche il Villarreal ha fatto un tentativo".
