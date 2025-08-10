Irrompe il Milan

I primi contatti tra la dirigenza milanista e quella genoana, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero già avvenuti: "Il Milan adesso si butta sul mercato alla ricerca di un sostituto di Thiaw: Leoni, a lungo primo obiettivo, è giudicato troppo costoso e sul centrale del Parma la concorrenza spaventa visto che in corsa c'è pure il Liverpool. Sul viola Comuzzo sono state chieste informazioni e, anche se non va considerato del tutto fuorigioco, Furlani e Tare stanno sondando il mercato a 360 gradi, soprattutto fuori dai confini nazionali".