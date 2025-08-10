Per Koni De Winter potrebbe presto scatenarsi un derby di mercato tra Inter e Milan. Una sfida che rischia di avere vita breve, forse brevissima: questo perchè i rossoneri, grazie alla ricca cessione di Thiaw al Newcastle ormai in fase di definizione, avrebbero il denaro necessario per arrivare velocemente a un nuovo difensore. Nello specifico, al centrale belga del Genoa, da tempo nel mirino dei cugini nerazzurri.
De Winter, irrompe il Milan: contatto con il Genoa, con un blitz può bruciare l’Inter
Irrompe il Milan—
I primi contatti tra la dirigenza milanista e quella genoana, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero già avvenuti: "Il Milan adesso si butta sul mercato alla ricerca di un sostituto di Thiaw: Leoni, a lungo primo obiettivo, è giudicato troppo costoso e sul centrale del Parma la concorrenza spaventa visto che in corsa c'è pure il Liverpool. Sul viola Comuzzo sono state chieste informazioni e, anche se non va considerato del tutto fuorigioco, Furlani e Tare stanno sondando il mercato a 360 gradi, soprattutto fuori dai confini nazionali".
Primi contatti—
"Una chiamata al Genoa, club con il quale è stata chiusa l'operazione Colombo in prestito con diritto di riscatto, è stata fatta e l'oggetto dei desideri è Koni De Winter, il belga che Allegri conosce dai tempi della Juventus. Su di lui c'è pure l'Inter ed entrare in un'asta non piace al Diavolo, ma un blitz nell'arco di una manciata di ore potrebbe spiazzare i nerazzurri".
