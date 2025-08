L'Inter, oltre all'attacco, monitora anche la situazione difesa sul mercato. La dirigenza nerazzurra è attenta sia in entrata che in uscita. Qualora si verificassero determinate uscite, potrebbe dare l'assalto a un obiettivo per la retroguardia.

"Ovviamente sul fronte di un possibile assalto a Pavard o Bisseck , l’Inter non vuole farsi trovare impreparata e ha già individuato il profilo valido, ossia De Winter, convincente come nuovo braccetto e con il vantaggio di conoscere già il calcio italiano, oltre a certi movimenti difensivi mandati a memoria con la maglia del Genoa. La sua valutazione si aggira sui 25 milioni, rispettando anche i parametri di Oaktree avendo appena compiuto 23 anni, per costruire un nuovo ciclo vincente fondato sui giovani come vuole il fondo californiano", scrive il Corriere dello Sport.

"Corre, invece, su un binario parallelo il gettonatissimo Leoni, che l’Inter vorrebbe a prescindere come rinforzo per la difesa ed è in particolar modo legato al tesoretto derivante dalle cessioni, che attualmente ha raggiunto quota 26 milioni. A breve si potrebbe sfondare quota 30 con il passaggio di Sebastiano Esposito a titolo definitivo al Cagliari (per circa 6 milioni di euro), piazzando un altro esubero della rosa che non rientra nei piani tecnici di Chivu. Per Taremi, Asllani e Palacios invece ci vorrà qualche giorno in più e l’Inter spera di monetizzare i loro cartellini con altrettante cessioni. A quel punto potrebbe partire l'assalto a Leoni, voglioso di restare in Italia, ma valutato dal Parma almeno 35 milioni con il suo nome che ovviamente è caldeggiato dal timoniere Chivu sulla base dell'esperienza maturata a Parma", rivela il quotidiano.