La Juve Stabia anticipa l’ufficialità di De Pieri con un cruciverba

L'idea della società di Castellammare per coinvolgere i tifosi sull'arrivo del giocatore in prestito dall'Inter

Giacomo De Pieri è andato in prestito alla Juve Stabia, come vi abbiamo raccontato . Il direttore sportivo Lovisa ha già confermato il suo arrivo. Manca solo l'annuncio ufficiale dei due club. Intanto la società della città di Castellammare di Stabia ha lanciato un chiaro segnale sui social con un post che è un indizio sull'arrivo del calciatore dell'Inter.

Con un cruciverba gialloblù da compilare per la soluzione De Pieri la società ha coinvolto i follower e i propri tifosi. Tra le definizione ce n'è una che sarà poco simpatica al club nerazzurro: "Competizione europea vinta dal PSG contro l'Inter". E poi c'è anche "storica squadra milanese conosciuta come la Beneamata". E poi per la soluzione finale del cruciverba: "Giocherà al Romeo Menti la prossima stagione". Nuova avventura per De Pieri in attesa dell'ufficialità.