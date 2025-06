Tuttosport: “Inter, Ricci è una delle tre opzioni se parte Calhanoglu”

"Cairo lo valuta una quarantina di milioni bonus compresi, forse sarebbe disposto strada facendo a scendere a 30, ma per adesso tiene alte le richieste, d’altra parte siamo appena a fine giugno, il mercato è lungo, il presidente granata aspetta effetti domino vantaggiosi. Uno, per esempio, potrebbe anche innescarsi a Milano sul fronte nerazzurro, se Hakan Calhanoglu dovesse venir venduto. Per l’Inter, nel caso, si è già parlato di Nicolò Rovella, ma il laziale ha una clausola rescissoria da 50 milioni, inoltre i rapporti tra i vertici nerazzurri e Claudio Lotito non sono esattamente idilliaci, anzi. Per non parlare poi del brasiliano Ederson, centrocampista centrale dell’Atalanta, altro giocatore chiacchierato quale possibile alternativa a Calhanoglu, per il quale la dirigenza bergamasca fa circolare richieste... inconcepibili per l’Inter, 70 milioni. E allora, se davvero le eventuali prime scelte di Beppe Marotta non fossero aggredibili, ecco che il profilo di Ricci potrebbe decollare, in fondo già nello scorso autunno si parlava anche dell’Inter interessato ai destini del play granata", scrive l'edizione odierna di Tuttosport.