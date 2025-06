Pedullà – Ricci, occhio all’Atalanta se esce Ederson. L’Inter lo inserirebbe…

"Juric lo verrebbe a centrocampo se uscisse Ederson (dal club bergamasco dovrebbe andare via uno tra lui, per cui la richiesta è di 60 mln, e Lookman) lo aveva fatto esordire al Torino. Quindi stiamo attenti a Ricci Atalanta se va via Ederson che piaceva a gennaio alla Juve e che è nel mirino dell'Al-Hilal", ha chiuso il giornalista a proposito del calciatore in uscita dalla squadra granata.