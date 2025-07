Una pista da seguire: "Per l'esterno camerunense potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il valore del cartellino è destinato a lievitare visto che in gioco sembrano si siano messi almeno tre top club. In Italia può accendersi il derby tra Inter, presente da tempo, e Milan. I nerazzurri pensano a Jackson nel caso Denzel Dumfries esca. I rossoneri sono appena arrivati a tastar il terreno. E c'è anche il Nottingham Forest, che pare voler fare sul serio. L'offerta iniziale del club britannico si era attestata attorno ai dieci milioni di euro. Ma nelle ultime ore pare che il Forest abbia alzato di due milioni. E oggi passerebbe decisamente in pole per arrivare al giocatore. A ieri, tuttavia, non risulta nessuna situazione caldissima per Tchatchoua che ha preso parteregolarmente alle due sedute di allenamento programmate".