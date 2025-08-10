Pedullà: “De Winter-Milan è in stato avanzato. L’Inter evidentemente…”

“Koni De Winter si avvicina al Milan, trattativa che avanza sensibilmente. Il nome del difensore centrale del Genoa è stato accostato per la prima volta ai rossoneri stamattina dalla Gazzetta dello Sport, siamo in uno stato avanzato. Il Milan ha memorizzato il costo del cartellino, il più sostenibile rispetto ad eventuali altri concorrenti e ha messo la freccia. Non è una trattativa chiusa, ma viaggiamo spediti. De Winter ha caratteristiche ritenute compatibili rispetto a quanto cerca Massimiliano Allegri.