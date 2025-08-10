È derby di Milano per Koni De Winter . Sfida tra Inter e Milan per il difensore centrale del Genoa, nel mirino delle due milanesi proprio come il baby Giovanni Leoni in precedenza. Ecco le informazioni di FCIN1908 sul futuro di De Winter.

“Anche il Milan lascia Leoni e dopo la cessione di Thiaw va su De Winter, difensore del Genoa su cui stava lavorando l’Inter.

In questo momento i nerazzurri sono fermi perché hanno dato la priorità all’investimento per Lookman e prima di avanzare verso un difensore hanno bisogno di uscite. A meno che i programmi non cambino”, ha spiegato Pasquale Guarro su X.