Il centrocampista dell'U23 nerazzurra, reduce dal prestito in Serie C con il Perugia, potrebbe salire di categoria

Reduce dal prestito in Serie C con il Perugia, Luca Di Maggio potrebbe non fa parte della rosa dell'Inter U23. Il centrocampista classe 2005 vorrebbe salire di categoria, e i club interessati non mancano: su tutti il neo promosso Padova, da tempo in pressing sul giocatore.