Trovano conferma le indiscrezioni delle ultime ore del sondaggio dell'Atalanta per Nicola Zalewski dell'Inter
Trovano conferma le indiscrezioni delle ultime ore del sondaggio dell'Atalanta per Nicola Zalewski dell'Inter. Ecco quanto risulta a Gianluca Di Marzio: "L’Atalanta sonda la pista che porta a Nicola Zalewski dell’Inter. La squadra di Cristian Chivu ha aperto alla possibilità di trattare per la partenza del terzino polacco.

La situazione tra Atalanta e Inter per Zalewski non è legata ad Ademola Lookman. La Dea, infatti, è alla ricerca di un terzino e ha sondato l’ex Roma. Per Lookman le valutazioni restano troppo distanti e il dialogo per il trasferimento del nigeriano dall’Atalanta all’Inter non è ripartito fino ad oggi".

