Trovano conferma le indiscrezioni delle ultime ore del sondaggio dell'Atalanta per Nicola Zalewski dell'Inter. Ecco quanto risulta a Gianluca Di Marzio: "L’Atalanta sonda la pista che porta a Nicola Zalewski dell’Inter. La squadra di Cristian Chivu ha aperto alla possibilità di trattare per la partenza del terzino polacco.
La situazione tra Atalanta e Inter per Zalewski non è legata ad Ademola Lookman. La Dea, infatti, è alla ricerca di un terzino e ha sondato l’ex Roma. Per Lookman le valutazioni restano troppo distanti e il dialogo per il trasferimento del nigeriano dall’Atalanta all’Inter non è ripartito fino ad oggi".
