Intervenuti su Youtube, Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno riportato aggiornamenti su Zalewski e Lookman

Matteo Pifferi Redattore 17 agosto - 00:48

"Una delle notizie di serata è che l'Atalanta vuole Zalewski. Ci sono stati già contatti, l'Atalanta nelle ultime ore ha provato a capire la fattibilità dell'operazione, sta cercando di comprendere se c'è un'apertura dell'Inter a trattare e da parte del calciatore di accettare. Se arriverà il doppio sì, l'Atalanta è pronta a presentare la prima proposta ufficiale per Zalewski, uno degli obiettivi principali per rinforzare il ruolo di quinto di sinistra che l'Atalanta sta cercando.

Zalewski è tra i primi obiettivi dell'Atalanta, l'Inter lo ha riscattato per 6,5 mln di euro, adesso ci sarà da capire quale sarà il suo futuro. Tante domande che questa situazione possa sbloccare Lookman all'Inter, ad oggi però ci dicono che le due operazioni sono parallele e non collegate. Da capire la risposta dell'Inter all'Atalanta qualora l'Atalanta inizierà ad approcciarsi concretamente per Zalewski, i rapporti sono irrigiditi per la questione Lookman, vedremo se Zalewski darà apertura"

Fabrizio Romano, poi, ha aggiunto: "Adesso bisognerà capire come reagiranno le parti in causa. Zalewski è contento all'Inter, è arrivato a gennaio da punto interrogativo dopo l'esperienza alla Roma. L'Atalanta è interessata, i rapporti Inter-Atalanta sono stati tesi, duri in queste settimane.

Oggi su Lookman non ci risultano novità sostanziali, in un senso o nell'altro. Ad oggi l'Inter non ha avvisato Lookman e gli agenti di liberarsi, non gli ha detto che è finita ma non ha fatto passi avanti. Oggi è un'operazione da considerare ferma, in stand-by, congelata"