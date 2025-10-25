Di Marzio: “Vi racconto questo retroscena su Bonny. Dopo Inter-PSG…”

Sfida sul campo ma anche tanti intrecci di mercato: Di Marzio racconta ciò che è accaduto in estate tra Inter e Napoli per Bonny

Matteo Pifferi Redattore 25 ottobre - 00:17

Oggi l'Inter sfiderà il Napoli e in attacco toccherà ancora una volta a Ange-Yoan Bonny. Thuram, infatti, non è ancora a disposizione e Chivu punterà sull'ex Parma, che farà coppia con Lautaro Martinez.

E proprio su Bonny c'è un retroscena che riguarda anche il Napoli. A riportarlo è Gianluca Di Marzio:

"Si sono sfidate fino all’ultimo respiro per il titolo sul campo, si ritroveranno per capire e confermare se il duello è ancora di moda per la vetta. Nel mezzo, un’estate fa, il mercato che ha visto spesso Napoli e Inter incrociarsi e sorpassarsi su obiettivi mirati e comuni. Ricordo bene, per fare un primo esempio, i giorni appena successivi alla finale di Monaco. Quando Bonny era il pezzo pregiato del Parma, trentacinque milioni da mettere sul tavolo per accaparrarselo.

Chivu non aveva ancora traslocato, Conte ballava sulle punte in una lista che Manna aveva preparato a puntino. C’era Núñez del Liverpool, dai costi altissimi, e poi i due emergenti dal campionato appena finito: Lucca e appunto Bonny. Sul secondo, si erano mossi anche dalla Bundes, ma Ausilio e Manna avevano chiamato più volte gli agenti (Bascherini e Pastorello) dell’attaccante in rampa di lancio. Il ds nerazzurro si era affrettato per conoscerlo addirittura di persona, mentre quello del Napoli l’aveva videochiamato per sondarne umori e disponibilità.

L’arrivo di Chivu a Milano si è rivelato a quel punto determinante per accelerare, in un meeting notturno tra i due club, mentre il Napoli ancora viaggiava a Liverpool con il pensiero e teneva caldo Lucca, poi acquistato per 35 milioni e oggi sotto la lente di ingrandimento della critica, già spietata".