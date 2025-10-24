Di Marzio e il retroscena su Diouf: “Richiesta di Chivu ma scelto da Ausilio dopo che…”

Le parole di Cristian Chivu su Diouf e Luis Henrique sono state abbastanza indicative: per il momento i due nuovi arrivati, pagati circa 25 mln a testa, non sono pronti per la Serie A. Parole forti ma che inducono a mantenere ancora fiducia, visto che Chivu finora ha premiato anche con minutaggio importante anche alcuni giocatori che, con Inzaghi, erano più marginali.

E su Andy Diouf, che finora ha collezionato 26' e due presenze in Serie A, Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena che si intreccia con Napoli-Inter di domani:

"E poi c’è Diouf, che il Napoli aveva sondato per primo. Ma sarebbe stato il sesto nelle gerarchie del centrocampo e a quella cifra, 25 milioni, non sarebbe convenuto. È arrivata l’Inter su richiesta di Chivu, che cercava un giocatore così dopo le indicazioni che gli erano arrivate dal precampionato: Koné della Roma è stato un sogno rivelatosi vano, Ausilio ha scelto il francese, avvalendosi del rapporto con Mirabelli, suo ex caposcout all’Inter e ora ds del Padova, ma anche uomo mercato per le uscite del Lens (che condivide la stessa proprietà dei veneti).