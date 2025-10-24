FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio e il retroscena su Diouf: “Richiesta di Chivu ma scelto da Ausilio dopo che…”

calciomercato

Di Marzio e il retroscena su Diouf: “Richiesta di Chivu ma scelto da Ausilio dopo che…”

Di Marzio e il retroscena su Diouf: “Richiesta di Chivu ma scelto da Ausilio dopo che…” - immagine 1
Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena su Andy Diouf, centrocampista prelevato in estate dal Lens per circa 20 mln più bonus
Matteo Pifferi Redattore 

Le parole di Cristian Chivu su Diouf e Luis Henrique sono state abbastanza indicative: per il momento i due nuovi arrivati, pagati circa 25 mln a testa, non sono pronti per la Serie A. Parole forti ma che inducono a mantenere ancora fiducia, visto che Chivu finora ha premiato anche con minutaggio importante anche alcuni giocatori che, con Inzaghi, erano più marginali.

Di Marzio e il retroscena su Diouf: “Richiesta di Chivu ma scelto da Ausilio dopo che…”- immagine 2
Getty Images

E su Andy Diouf, che finora ha collezionato 26' e due presenze in Serie A, Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena che si intreccia con Napoli-Inter di domani:

"E poi c’è Diouf, che il Napoli aveva sondato per primo. Ma sarebbe stato il sesto nelle gerarchie del centrocampo e a quella cifra, 25 milioni, non sarebbe convenuto. È arrivata l’Inter su richiesta di Chivu, che cercava un giocatore così dopo le indicazioni che gli erano arrivate dal precampionato: Koné della Roma è stato un sogno rivelatosi vano, Ausilio ha scelto il francese, avvalendosi del rapporto con Mirabelli, suo ex caposcout all’Inter e ora ds del Padova, ma anche uomo mercato per le uscite del Lens (che condivide la stessa proprietà dei veneti).

Di Marzio e il retroscena su Diouf: “Richiesta di Chivu ma scelto da Ausilio dopo che…”- immagine 3

Pranzo milanese, stretta di mano e accordo trovato per un giocatore al momento non ancora determinante, ma che magari si rivelerà prezioso per il futuro. Prima del prossimo incrocio di mercato estivo…"

Leggi anche
Moretto svela: “Ho verificato poco fa la voce su Kim all’Inter e vi posso dire...
Romano e Moretto annunciano: “In casa Inter prime valutazioni e si va verso l’addio a fine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA