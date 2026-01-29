Moussa Diaby, Ivan Perisic ma non solo: sono ore caldissime per il mercato dell'Inter. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti dal sito di Sky Sport dopo gli sviluppi odierni.
