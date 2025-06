CorSport – Inter, attese decisioni importanti in difesa: i due indiziati a partire

Non solo colpi in entrata con Giovanni Leoni in cima alla lista, in difesa ci sono altre decisioni da prendere all'Inter: i due indiziati a partire

Alessandro Cosattini Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 22:16)

Non solo colpi in entrata con Giovanni Leoni in cima alla lista, in difesa ci sono altre decisioni da prendere. Così il Corriere dello Sport sulle strategie dei dirigenti dell'Inter per la retroguardia ora allenata da Cristian Chivu.

"In difesa ci sono da prendere anche altre decisioni. Perché prima di un nuovo innesto, occorre fare spazio. E i candidati sono Bisseck (dipende dall’entità delle offerte in arrivo dalla Premier) e Acerbi (per cui potrebbe essere esercitata la clausola di uscita dall’ultimo anno di contratto).

Inoltre, se l’arrivo di Leoni dovesse essere rimandato, l’Inter tiene comunque calda la pista Mosquera, centrale del Valencia, con il contratto in scadenza nel 2026", si legge.