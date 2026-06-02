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Doppio colpo

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La difesa prima di tutto. Le grandi manovre dell'Inter cominciano dal reparto arretrato, dove si sono registrate le prime partenze e c'è quindi già spazio per inserire. Il club nerazzurro, come conferma anche la Gazzetta dello Sport, ha scelto i profili su cui intervenire. Si legge infatti nell'edizione odierna:

"La ristrutturazione della difesa comincia da un muro maestro: l’Inter ha scelto Oumar Solet per rinforzare il reparto svuotato dal commiato di Acerbi, dal rinnovo non certo di De Vrij e dalla possibile uscita di Bisseck, che ha diversi pretendenti tra i quali il Bayern.

Nelle riunioni con la società Chivu è stato chiaro: serve un potenziale titolare, ma a fronte di una nuova partenza gli arrivi di qualità devono essere due. Ecco perché Marotta e Ausilio continuano a tenere i contatti accesi con l’entourage di Evan Ndicka, fresco di qualificazione alla Champions League con la Roma. Non bisogna restare immobili davanti a un mercato fluido, che può migliorare il budget da investire".