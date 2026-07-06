FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Difesa Inter, no a Stones per 2 motivi. Chalobah? Sfida al Como anche per…

calciomercato

Difesa Inter, no a Stones per 2 motivi. Chalobah? Sfida al Como anche per…

Difesa Inter, no a Stones per 2 motivi. Chalobah? Sfida al Como anche per… - immagine 1
Il club nerazzurro lavora sulla difesa: oltre al difensore inglese c'è un altro obiettivo in comune con il Como di Fabregas
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'inizio della nuova stagione si avvicina. Manca la comunicazione ufficiale, ma l’Inter - escluso ovviamente chi è al Mondiale o, dopo l’eliminazione, in ferie - si ritroverà ad Appiano Gentile tra lunedì e martedì prossimo.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Un countdown che impone un'accelerata anche dal punto di vista del mercato, con i nerazzurri a caccia di un colpo sulla fascia destra - con l'affare Anan Khalaili con l'Union Saint-Gilloise in dirittura d'arrivo - e uno in difesa, dopo l'addio ufficiale di Acerbi e De Vrij.

Nei giorni scorsi è stato proposto John Stones, svincolato dal Manchester City, che non convince per via degli infortuni e dell’ingaggio alto, secondo quanto riferisce Tuttosport.

Difesa Inter, no a Stones per 2 motivi. Chalobah? Sfida al Como anche per…- immagine 2
Getty

Il preferito resta Trevoh Chalobah, ma l’Inter dovrà battere la concorrenza del Como se vorrà ingaggiarlo, con i due club che hanno tra gli obiettivi per il reparto arretrato alcuni profili in comune.

“il giocatore al Como piace - anche se Fabregas preferirebbe Davinson Sanchez, alternativa da tenere buona anche per l’Inter -, forse è un modo per evitare di accendere un’asta che non è nelle intenzioni nemmeno di Ausilio. Il Como, che per la difesa valuta anche Mamadou Sarr (pure lui del Chelsea), non ha finora presentato l’atteso rilancio per Chalobah e pare aspettare le mosse nerazzurre: l’Inter è in contatto con l’entourage del giocatore e, anche grazie ai flirt delle scorse sessioni di mercato, è vicina all’intesa economica su quel fronte.

Chalobah
Getty Images

Poi ci sarebbe da discutere con il club londinese, che valuta Chalobah almeno 35 milioni di euro e, rispetto al passato, non pare propenso a un prestito”.

Leggi anche
Padovan: “Mercato? Inter non ne azzecca una: perso Dumfries senza sostituto,...
Pistocchi si sbilancia: “Ecco a quale ex giocatore dell’Inter è simile Khalaili....

© RIPRODUZIONE RISERVATA