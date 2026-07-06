“il giocatore al Como piace - anche se Fabregas preferirebbe Davinson Sanchez, alternativa da tenere buona anche per l’Inter -, forse è un modo per evitare di accendere un’asta che non è nelle intenzioni nemmeno di Ausilio. Il Como, che per la difesa valuta anche Mamadou Sarr (pure lui del Chelsea), non ha finora presentato l’atteso rilancio per Chalobah e pare aspettare le mosse nerazzurre: l’Inter è in contatto con l’entourage del giocatore e, anche grazie ai flirt delle scorse sessioni di mercato, è vicina all’intesa economica su quel fronte.