La trattativa dell'Inter per Anan Khalaili è caldissima. Il giocatore e l’Inter hanno un accordo di 5 anni a partire da qualcosa in meno di 2 milioni a stagione. L’affare con l'Union Saint-Gilloise è stato impostato per 25 milioni più bonus. I contatti diretti tra i club, che lavorano all'operazione, proseguono. Maurizio Pistocchi ha risposto alla curiosità dei tifosi nerazzurri in merito alle caratteristiche tecniche del giocatore, che l'Inter sta trattando: CONTINUA A LEGGERE.