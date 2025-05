Per l’Inter, insieme all’età - obbligatorio che sia un elemento di prospettiva -, è fondamentale la duttilità, nel senso che il nuovo difensore dovrà essere in grado di agire sia da braccetto sia da centrale. Poi entreranno in gioco i ragionamenti di natura prettamente economica. E per tutti i candidati è già evidente che le valutazioni superino i 20 milioni di euro. Come già annunciato, però, il prossimo sarà un mercato di investimenti per l’Inter. E il ricchissimo montepremi accumulato nella campagna europea contribuirà ad alzare il tiro in questo senso. Peraltro, agendo sul mercato italiano, sarà possibile studiare anche formule più vantaggiose”, si legge.